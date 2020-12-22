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SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated [v 1.0.4 | Rus] скачать торрент

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated познакомит искателей приключений с теми, кто проживает на дне океана. Проект объединил в себе элементы нескольких жанров и предлагает пережить незабываемые моменты в компании друзей. «Губка Боб Квадратные Штаны: Битва за Бикини Боттом — Регидратация» даст возможность играть по сети, разделите впечатления с приятелями.


Можно выступить в роли Спанч Боба, Сэнди и Патрика, преодолевая препятствия и справляясь с оригинальными заданиями. На просторах данного проекта можно повстречать персонажей любимого сериала. Все смотрится просто отлично. Яркая графика, новая жизнь знаменитой классики. Именно вам предстоит справиться с огромной проблемой, которая появилась у жителей этого удивительного мира. Коварный Планктон собирается захватить город и для этого собрал целую армию сильных и страшных роботов. Попробуйте сдержать это вероломное наступление.


Стоит отметить отличную атмосферу, замечательный визуальный ряд и прекрасное музыкальное оформление. Это будет весело и занимательно. Игра подойдет для совместного времяпрепровождения в кругу семьи. Можно сразиться по сети, и даже просто на одном разделенном экране.

Скачать игру Губка Боб Квадратные Штаны: Битва за Бикини Боттом — Регидратация (2020) новая версия на русском

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Поскольку игра с online мультиплеером, вы сможете играть в онлайн на пиратке по локальной сети. Кооператив не даст заскучать в интернете с друзьями.

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Скачать игру SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated на ПК бесплатно

Информация

  • Дата выхода: 2020
  • Жанр: Детская, Платформер, Приключение
  • Разработчик: Purple Lamp Studios
  • Издатель: THQ Nordic
  • Текст: Русский, Английский, MULTi
  • Звук: Английский

Системные требования

  • Windows: 7, 8, 10 (64-bit)
  • Процессор: Intel Core i3 2.66 GHz
  • Оперативная память: 4 GB
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760
  • Место на диске: 7.6 GB
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Версия: v 1.0.4 [Полная] ПоследняяРазмер:
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Тип издания: RePack
Игра обновлена 22.12.2020 до v 1.0.4, это последняя взломанная версия на 2021 год (с рабочим онлайн-мультиплеером).
  • Картинка SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated на ПК
  • Скриншот из игры SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated в хорошем качестве
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