SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated познакомит искателей приключений с теми, кто проживает на дне океана. Проект объединил в себе элементы нескольких жанров и предлагает пережить незабываемые моменты в компании друзей. «Губка Боб Квадратные Штаны: Битва за Бикини Боттом — Регидратация» даст возможность играть по сети, разделите впечатления с приятелями.





Можно выступить в роли Спанч Боба, Сэнди и Патрика, преодолевая препятствия и справляясь с оригинальными заданиями. На просторах данного проекта можно повстречать персонажей любимого сериала. Все смотрится просто отлично. Яркая графика, новая жизнь знаменитой классики. Именно вам предстоит справиться с огромной проблемой, которая появилась у жителей этого удивительного мира. Коварный Планктон собирается захватить город и для этого собрал целую армию сильных и страшных роботов. Попробуйте сдержать это вероломное наступление.





Стоит отметить отличную атмосферу, замечательный визуальный ряд и прекрасное музыкальное оформление. Это будет весело и занимательно. Игра подойдет для совместного времяпрепровождения в кругу семьи. Можно сразиться по сети, и даже просто на одном разделенном экране.

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