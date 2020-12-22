SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated [v 1.0.4 | Rus] скачать торрент
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated познакомит искателей приключений с теми, кто проживает на дне океана. Проект объединил в себе элементы нескольких жанров и предлагает пережить незабываемые моменты в компании друзей. «Губка Боб Квадратные Штаны: Битва за Бикини Боттом — Регидратация» даст возможность играть по сети, разделите впечатления с приятелями.
Можно выступить в роли Спанч Боба, Сэнди и Патрика, преодолевая препятствия и справляясь с оригинальными заданиями. На просторах данного проекта можно повстречать персонажей любимого сериала. Все смотрится просто отлично. Яркая графика, новая жизнь знаменитой классики. Именно вам предстоит справиться с огромной проблемой, которая появилась у жителей этого удивительного мира. Коварный Планктон собирается захватить город и для этого собрал целую армию сильных и страшных роботов. Попробуйте сдержать это вероломное наступление.
Стоит отметить отличную атмосферу, замечательный визуальный ряд и прекрасное музыкальное оформление. Это будет весело и занимательно. Игра подойдет для совместного времяпрепровождения в кругу семьи. Можно сразиться по сети, и даже просто на одном разделенном экране.
Скачать игру Губка Боб Квадратные Штаны: Битва за Бикини Боттом — Регидратация (2020) новая версия на русском
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Актуальная версия как оригинал, только взломанный или в простонародье «крякнутый» без кода регистрации, но, сборка рабочая и стабильная, работает без интернета. Можно играть в «синглплеер», так называемая одиночная игра в оффлайн режиме. Без ключа запускать игру проще всего!
Поскольку игра с online мультиплеером, вы сможете играть в онлайн на пиратке по локальной сети. Кооператив не даст заскучать в интернете с друзьями.Читать дальше...
Информация
- Дата выхода: 2020
- Жанр: Детская, Платформер, Приключение
- Разработчик: Purple Lamp Studios
- Издатель: THQ Nordic
- Текст: Русский, Английский, MULTi
- Звук: Английский
Системные требования
- Windows: 7, 8, 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i3 2.66 GHz
- Оперативная память: 4 GB
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760
- Место на диске: 7.6 GB
Игра обновлена 22.12.2020 до v 1.0.4, это последняя взломанная версия на 2021 год (с рабочим онлайн-мультиплеером).