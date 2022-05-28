Counter-Strike: Global Offensive [v 1.38.3.2 | Rus] скачать торрент
Легендарное и эпичное противостояние террористов и команды спецназа. Это командная игра. Counter-Strike - Global Offensive за годы своего существования собрал огромную армию поклонников, по всему миру проводятся соревнования. Нормальный CS GO предполагает, что все члены группы работают слаженно и четко. Отличный способ провести время с мультиплеером онлайн и по сети.
Приглашайте друзей. Есть версия, что авторы разработали идеальный рецепт успеха. Количество человек в команде, оружие, условия и концепция. Все гениальное просто. Настоящий КС ГО это азартное действо, суровое и бескомпромиссное противостояние. Помните, что все ваши достижения поднимают уровень команде. Тут есть оригинальная чистая версия с ботами (no steam), самый новый Контр Страйк - Глобальное наступление.
Замечательная графика, доступность возрождает традиции, заложенные выходом первой части. Похоже мы имеем дело не просто с игрой, а с явлением. Если вам нужна реальная стрелялка, вы ее нашли. Собирайте компанию приятелей, запускайте сей шедевр через лаунчер, он встроен для удобства, и начнем сражение.
Скачать игру CS: GO - Online (2022) новая версия на русском
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Актуальная версия как оригинал, только взломанный или в простонародье «крякнутый» без кода регистрации, но, сборка рабочая и стабильная, работает без интернета. Можно играть в «синглплеер», так называемая одиночная игра в оффлайн режиме. Без ключа запускать игру проще всего!
Поскольку игра с online мультиплеером, вы сможете играть в онлайн на пиратке по локальной сети. Кооператив не даст заскучать в интернете с друзьями.Читать дальше...
Информация
- Дата выхода: 2012
- Жанр: Шутер, Экшен
- Разработчик и издатель: Valve
- Текст: Русский, Английский, MULTi
- Звук: Английский
Системные требования
- Windows: Xp, Vista, 7, 8, 10, 11 (32/64-bit)
- Процессор: 3.0 ГГц+
- Оперативная память: 2 GB
- Видеокарта: 256 Мб, DirectX, Shader Model 3.0
- Место на диске: 30 Gb
Игра обновлена 28.05.2022 до v 1.38.3.2, это последняя взломанная версия на 2022 год (с рабочим онлайн-мультиплеером).
Как сменить никнейм?
- Открыть папку с игрой, найди файл rev.ini
- Через блокнот открыть файл rev.ini
- Найди строку - PlayerName = "Player" заменить "Player" на "Ваш ник"
Как зайти на сервер?
- Вызвать консоль игры нажатием на клавишу тильда "~"
- В появившемся окне написать: connect ip : port и нажать Enter (ввод)
- Список серверов находится в сервербраузере из меню игры.