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Counter-Strike: Global Offensive [v 1.38.3.2 | Rus] скачать торрент

Легендарное и эпичное противостояние террористов и команды спецназа. Это командная игра. Counter-Strike - Global Offensive за годы своего существования собрал огромную армию поклонников, по всему миру проводятся соревнования. Нормальный CS GO предполагает, что все члены группы работают слаженно и четко. Отличный способ провести время с мультиплеером онлайн и по сети.

Приглашайте друзей. Есть версия, что авторы разработали идеальный рецепт успеха. Количество человек в команде, оружие, условия и концепция. Все гениальное просто. Настоящий КС ГО это азартное действо, суровое и бескомпромиссное противостояние. Помните, что все ваши достижения поднимают уровень команде. Тут есть оригинальная чистая версия с ботами (no steam), самый новый Контр Страйк - Глобальное наступление.

Замечательная графика, доступность возрождает традиции, заложенные выходом первой части. Похоже мы имеем дело не просто с игрой, а с явлением. Если вам нужна реальная стрелялка, вы ее нашли. Собирайте компанию приятелей, запускайте сей шедевр через лаунчер, он встроен для удобства, и начнем сражение.

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Актуальная версия как оригинал, только взломанный или в простонародье «крякнутый» без кода регистрации, но, сборка рабочая и стабильная, работает без интернета. Можно играть в «синглплеер», так называемая одиночная игра в оффлайн режиме. Без ключа запускать игру проще всего!

Поскольку игра с online мультиплеером, вы сможете играть в онлайн на пиратке по локальной сети. Кооператив не даст заскучать в интернете с друзьями.

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Информация

  • Дата выхода: 2012
  • Жанр: Шутер, Экшен
  • Разработчик и издатель: Valve
  • Текст: Русский, Английский, MULTi
  • Звук: Английский

Системные требования

  • Windows: Xp, Vista, 7, 8, 10, 11 (32/64-bit)
  • Процессор: 3.0 ГГц+
  • Оперативная память: 2 GB
  • Видеокарта: 256 Мб, DirectX, Shader Model 3.0
  • Место на диске: 30 Gb
Смотреть видео из игры
Версия: v 1.38.3.2 [Полная] ПоследняяРазмер:
Скачать torrent
Скачать БЕЗ торрента
Тип издания: RePack
Игра обновлена 28.05.2022 до v 1.38.3.2, это последняя взломанная версия на 2022 год (с рабочим онлайн-мультиплеером).
Как играть онлайн

Как сменить никнейм?

  • Открыть папку с игрой, найди файл rev.ini
  • Через блокнот открыть файл rev.ini
  • Найди строку - PlayerName = "Player" заменить "Player" на "Ваш ник"

Как зайти на сервер?

  • Вызвать консоль игры нажатием на клавишу тильда "~"
  • В появившемся окне написать: connect ip : port и нажать Enter (ввод)
  • Список серверов находится в сервербраузере из меню игры.
  • Картинка Counter-Strike: Global Offensive на ПК
  • Скриншот из игры Counter-Strike: Global Offensive в хорошем качестве
  • Изображение Counter-Strike: Global Offensive

Прямой ссылкой без торрента

Чтобы получись игру прямой ссылкой без торрента, достаточно кликнуть по кнопке, закачка пройдет быстро и без лагов. В игру всегда встроена таблетка и лекарство, запуск на нетбуке или ультрабуке происходит без образа диска.

Со всеми дополнениями и DLC

Важно скачать нормальный файл, будь то ISO, Rip работающий без стима или лицензия от GOG. Особенность качественного релиза в правильной сборке, имеющей статус «All DLC», что означает – полное издание, содержащее все дополнения.

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